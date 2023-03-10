Коли пропонуєш формулу миру, а РФ відповідає ракетами, рішення буде на полі бою, - Зеленський

Україна та її військові героїчно боронять свої території та показують всьому світу, що армія Росії перестає бути глобальною загрозою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського до учасників American Enterprise Institute World Forum.

"Коли пропонуєш формулу миру, а Росія знову відповідає ракетами по містах, це точно говорить про те, що рішення буде на полі бою. І світ стане безпечнішим, точно стане безпечнішим. І для націй, і для людей. І для держав, і для бізнесу", - сказав Зеленський.

Він вважає, що світ буде безпечнішим тільки тоді, коли тиранія програє й коли інші потенційні агресори побачать повну силу свободи.

"Наші героїчні солдати вже зробили так, що армія Росії буквально на очах перестає бути глобальною загрозою. Маємо довести цю роботу до кінця. Це можливо зробити вже цього року", - заявив президент.