Когда предлагаешь формулу мира, а РФ отвечает ракетами, решение будет на поле боя, - Зеленский

Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского к участникам American Enterprise Institute World Forum.

"Когда предлагаешь формулу мира, а Россия снова отвечает ракетами по городам, это точно говорит о том, что решение будет на поле боя. И мир станет безопаснее, точно станет безопаснее. И для наций, и для людей. И для государств, и для бизнеса", - сказал Зеленский.

Он считает, что мир будет безопаснее только тогда, когда тирания проиграет и когда другие потенциальные агрессоры увидят полную силу свободы.

"Наши героические солдаты уже сделали так, что армия России буквально на глазах перестает быть глобальной угрозой. Должны довести эту работу до конца. Это возможно сделать уже в этом году", - заявил президент.