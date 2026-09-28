Коли припиняють виплати за зниклих безвісти військових: роз'яснення Міноборони

Військові частини мають продовжувати виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти, доки не настане визначена законом підстава для припинення виплат.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідне доручення №4264/уд від 23 вересня 2026 року Міноборони довело до органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Коли припиняються виплати

Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира військової частини.

Виплати мають тривати до:

набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;

дати складання актового запису про смерть включно.

Граничним строком виплат є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Чому не можна припиняти виплати після впізнання тіл

Міноборони окремо наголосило, що документи про впізнання тіла не є передбаченою законом підставою для припинення виплат.

Впізнання тіла та державна реєстрація смерті є різними юридичними процедурами. Для припинення виплат необхідний саме актовий запис про смерть або відповідне судове рішення.

Таким чином, військова частина не може зупинити виплати лише через появу документів про впізнання тіла чи інших документів, які не передбачені чинним законодавством.

Наступним кроком Міноборони планує внести зміни до наказу №280, щоб чітко врегулювати питання виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв'язку зі смертю.