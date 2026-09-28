ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коли припиняють виплати за зниклих безвісти військових: роз'яснення Міноборони

17:09 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Коли припиняють виплати за зниклих безвісти військових: роз'яснення Міноборони Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Військові частини мають продовжувати виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти, доки не настане визначена законом підстава для припинення виплат.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідне доручення №4264/уд від 23 вересня 2026 року Міноборони довело до органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

Коли припиняються виплати

Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира військової частини.

Виплати мають тривати до:

  • набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;
  • дати складання актового запису про смерть включно.

Граничним строком виплат є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Читайте також: До десятків тисяч гривень: як військовим та їхнім родинам отримати допомогу від громад

Чому не можна припиняти виплати після впізнання тіл

Міноборони окремо наголосило, що документи про впізнання тіла не є передбаченою законом підставою для припинення виплат.

Впізнання тіла та державна реєстрація смерті є різними юридичними процедурами. Для припинення виплат необхідний саме актовий запис про смерть або відповідне судове рішення.

Таким чином, військова частина не може зупинити виплати лише через появу документів про впізнання тіла чи інших документів, які не передбачені чинним законодавством.

Наступним кроком Міноборони планує внести зміни до наказу №280, щоб чітко врегулювати питання виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв'язку зі смертю.

Раніше РБК-Україна розповідало, що родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть отримувати передбачені законом виплати та соціальні гарантії ще до завершення їхнього розшуку. Для цього важливо мати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також ми писали, що для родин зниклих безвісти військовослужбовців спростили оформлення документів, які дають право на пільги. Зокрема, у разі рішення суду про оголошення військового померлим або встановлення факту його загибелі більше не потрібно подавати постанову ВЛК.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Військовий
Новини
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки