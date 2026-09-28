Когда прекращают выплаты за пропавших без вести военных: разъяснение Минобороны

Воинские части должны продолжать выплачивать денежное довольствие военнослужащим, пропавшим без вести, пока не наступит определенное законом основание для прекращения выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Соответствующее поручение №4264/уд от 23 сентября 2026 года Минобороны довело до органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

Когда прекращаются выплаты

Денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего выплачивается ежемесячно на основании приказа командира воинской части.

Выплаты должны продолжаться до:

вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим;

даты составление актовой записи о смерти включительно.

Предельным сроком выплат является день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Почему нельзя прекращать выплаты после опознания тел

Минобороны отдельно подчеркнуло, что документы о опознании тела не являются предусмотренным законом основанием для прекращения выплат.

Опознание тела и государственная регистрация смерти являются разными юридическими процедурами. Для прекращения выплат необходима именно актовая запись о смерти или соответствующее судебное решение.

Таким образом, воинская часть не может остановить выплаты только по появлению документов об опознании тела или других документов, не предусмотренных действующим законодательством.

Следующим шагом Минобороны планирует внести изменения в приказ №280, чтобы четко урегулировать вопрос исключения военнослужащего со списков личного состава в связи со смертью.