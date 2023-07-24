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Коли працює "Привид", ворог помирає. Сирський показав відео від снайперів з-під Бахмута

Фото: Сирський показав роботу снайперської групи "Привид" під Бахмутом (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Снайпери з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по позиціях окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Коли працює "Привид", російський ворог помирає. Так сталося і цього разу", - написав Сирський під відео.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на кількох напрямках.

Зокрема, їхнє успішне просування відбувається на Бахмутському напрямку. Наші захисники наступають північніше та південніше міста. Вони вже змогли зайняти пануючі висоти біля Бахмута.

Таким чином, російські окупанти опинилися у пастці, оскільки весь населений пункт перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Як зазначав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для повернення Бахмута вже створено всі умови.

За даними Міноборони, на Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували близько 4 кв. км.

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