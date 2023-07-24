Когда работает "Призрак", враг умирает. Сырский показал видео от снайперов из-под Бахмута

"Бахмутское направление. Работа группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Когда работает "Призрак", российский враг умирает. Так произошло и в этот раз", - написал Сырский под видео.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление по нескольким направлениям.

В частности, их успешное продвижение проходит на Бахмутском направлении. Наши защитники наступают севернее и южнее города. Они уже смогли занять господствующие высоты у Бахмута.

Таким образом, российские оккупанты оказались в ловушке, поскольку весь населенный пункт находится под огневым контролем ВСУ.

Как отмечал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для возвращения Бахмута уже созданы все условия.

По данным Минобороны, на Бахмутском направлении за время наступления украинские войска освободили около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю в этом направлении Силы обороны деоккупировали около 4 кв. км.