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Коли Повалій та Кіркорова позбавлять звання народних артистів: відповідь міністра культури

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Україна, Субота 14 січня 2023 12:56
Коли Повалій та Кіркорова позбавлять звання народних артистів: відповідь міністра культури Фото: міністр культури Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство культури України майже через рік після початку війни розробило законопроект щодо механізму позбавлення звань чи орденів. На ухвалення документа у Верховній раді потрібен ще деякий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра культури Олександра Ткаченка державному агентству "Укрінформ".

"Наразі законодавчого механізму позбавлення звань чи орденів не існує, лише є можливість нагороджувати", - сказав він у відповідь на питання про те, що Повалій, Лорак, Кіркоров, Басков зберігають звання народних артистів України.

За його словами, міністерство розробило проект закону про подолання наслідків русифікації, який містить норми, що дозволять державі позбавляти пісанкційних осіб звань чи орденів.

Водночас є певна процедура проходження реєстрації цього законопроекту. Зараз він знаходиться на підтвердженні в різних міністерствах, потім його винесуть на ухвалення уряду, після цього спрямують до парламенту.

Водночас закон може буди ухвалений досить швидко, оскільки "з боку колег-депутатів є повне розуміння та підтримка ініціативи".

"Я думаю, що такого роду закони - це питання тижнів", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку 2023 року Україна ввела санкції проти російських артистів, які підтримали війну проти України.

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