Когда Повалий и Киркорова лишат звания народных артистов: ответ министра культуры

Министерство культуры Украины почти через год после начала войны разработало законопроект о механизме лишения званий или орденов. На принятие документа в Верховной раде нужно еще некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра культуры Александра Ткаченко государственному агентству " Укринформ ".

"В настоящее время законодательного механизма лишения званий или орденов не существует, только есть возможность награждать", - сказал он в ответ на вопрос о том, что Повалий, Лорак, Киркоров, Басков сохраняют звание народных артистов Украины.

По его словам, министерство разработало проект закона о преодолении последствий русификации, содержащий нормы, позволяющие государству лишать писакционных лиц званий или орденов.

В то же время, есть определенная процедура прохождения регистрации этого законопроекта. Сейчас он находится на подтверждении в разных министерствах, затем его вынесут на утверждение правительством, после этого направят в парламент.

В то же время, закон может быть принят довольно быстро, поскольку "со стороны коллег-депутатов есть полное понимание и поддержка инициативы".

"Я думаю, что такого рода законы - это вопрос недель", - добавил министр.