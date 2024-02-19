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Коли потрібно змінювати фото в паспорті і скільки на це є днів: відповідь ДМС

Фото: українцям пояснили, коли потрібно змінювати фото в паспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Фотографію у паспорті потрібно змінювати по досягненні 25 та 45 років. Також українці можуть замінити паспорт-книжечку на ID-карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби.

Щоб вклеїти фото в паспорт потрібно звернутися до паспортного сервісу, центру надання адміністративних послуг чи територіального центру ДМС за зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання.

Зазначається, що переселенці можуть подати заяву та документи до відповідного органу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Вклеювання фотокарток в паспорт - безкоштовне. ДО електронної черги записуватися не потрібно.

На те, щоб вклеїти фотокартку в паспорт, є місяць після досягнення 25- чи 45-річного віку. В іншому випадку паспорт-книжечку замінять на ID-карту.

 

Раніше РБК-Україна пояснювало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.

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