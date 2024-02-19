Когда нужно менять фото в паспорте и сколько на это есть дней: ответ ГМС

Чтобы вклеить фото в паспорт нужно обратиться в паспортный сервис, центр предоставления административных услуг или территориальный центр ГМС по зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту проживания.

Отмечается, что переселенцы могут подать заявление и документы в соответствующий орган по месту жительства, что подтверждается справкой взятия на учет внутренне перемещенного лица.

Вклеивание фотографий в паспорт - бесплатное. В электронную очередь записываться не нужно.

На то, чтобы вклеить фотографию в паспорт, есть месяц после достижения 25- или 45-летнего возраста. В другом случае паспорт-книжечку заменят на ID-карту.