Коли потрібно вмикати покажчик повороту: роз’яснення для водіїв

Правила дорожнього руху вимагають від водіїв обов’язкового використання світлових покажчиків повороту перед здійсненням маневру. Однак не всі водії дотримуються його.

РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області розповідає, коли потрібно вмикати покажчики повороту.

Коли потрібно вмикати покажчик повороту

Патрульна поліція наголошує, що водії повинні подавати сигнал покажчиками повороту:

перед початком руху та зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом чи розворотом.

Сигнал необхідно подавати заздалегідь, але не менш ніж за 50-100 м у населених пунктах та за 150-200 м поза ними. Після завершення маневру сигнал слід вимкнути негайно.

Яке покарання передбачене, якщо не вмикати покажчик повороту

Нещодавно у Борисполі поліція зафіксувала порушення, коли водій автомобіля Volkswagen T-Roc не увімкнув покажчик повороту, змінюючи напрямок руху на перехресті вулиць Київський Шлях та Бежівка. В результаті, поліцейські зупинили транспортний засіб. Водію винесли постанову за порушення правил користування попереджувальними сигналами (ст. 122 КУпАП).

Поліція закликає водіїв дотримуватись цих правил для забезпечення безпеки на дорозі.