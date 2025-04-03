Коли потрібно вмикати покажчик повороту: роз’яснення для водіїв
Правила дорожнього руху вимагають від водіїв обов’язкового використання світлових покажчиків повороту перед здійсненням маневру. Однак не всі водії дотримуються його.
РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області розповідає, коли потрібно вмикати покажчики повороту.
Коли потрібно вмикати покажчик повороту
Патрульна поліція наголошує, що водії повинні подавати сигнал покажчиками повороту:
- перед початком руху та зупинкою;
- перед перестроюванням, поворотом чи розворотом.
Сигнал необхідно подавати заздалегідь, але не менш ніж за 50-100 м у населених пунктах та за 150-200 м поза ними. Після завершення маневру сигнал слід вимкнути негайно.
Яке покарання передбачене, якщо не вмикати покажчик повороту
Нещодавно у Борисполі поліція зафіксувала порушення, коли водій автомобіля Volkswagen T-Roc не увімкнув покажчик повороту, змінюючи напрямок руху на перехресті вулиць Київський Шлях та Бежівка. В результаті, поліцейські зупинили транспортний засіб. Водію винесли постанову за порушення правил користування попереджувальними сигналами (ст. 122 КУпАП).
Поліція закликає водіїв дотримуватись цих правил для забезпечення безпеки на дорозі.
Раніше РБК-Україна писало, що у випадку, якщо водій не увімкнув поворотник, або не подав сигнал завчасно йому загрожує штраф. Порушення цього правила передбачає штраф у розмірі 510 гривень.
У разі несправності покажчиків, водіям дозволяється подавати сигнали руками, відповідно до пунктів 9.2 та 9.3 Правил дорожнього руху. Однак, такі сигнали мають бути чітко зрозумілими для інших учасників руху.
Також ми писали, якщо несплатити штраф протягом 15 днів з моменту отримання постанови, справа може бути передана до державної виконавчої служби, що призведе до примусового стягнення суми штрафу.
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