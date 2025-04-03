Когда нужно включать указатель поворота: разъяснения для водителей

Правила дорожного движения требуют от водителей обязательного использования световых указателей поворота перед совершением маневра. Однако не все водители соблюдают его.

РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области рассказывает, когда нужно включать указатели поворота.

Когда нужно включать указатель поворота

Патрульная полиция отмечает, что водители должны подавать сигнал указателями поворота:

перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом.

Сигнал необходимо подавать заранее, но не менее чем за 50-100 м в населенных пунктах и за 150-200 м вне их. После завершения маневра сигнал следует выключить немедленно.

Какое наказание предусмотрено, если не включать указатель поворота

Недавно в Борисполе полиция зафиксировала нарушение, когда водитель автомобиля Volkswagen T-Roc не включил указатель поворота, меняя направление движения на перекрестке улиц Киевский Шлях и Бежевка. В результате, полицейские остановили транспортное средство. Водителю вынесли постановление за нарушение правил пользования предупредительными сигналами (ст. 122 КУоАП).

Полиция призывает водителей соблюдать эти правила для обеспечения безопасности на дороге.