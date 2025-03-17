Коли поминають померлих під час Великого посту: пояснення ПЦУ

У Православній Церкві України розповіли, коли поминають померлих під час Великого посту. Йдеться про так звані батьківські суботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Поминання померлих під час Великого посту

Українцям нагадали, що в будні Великого посту повна Божественна літургія не звершується (за винятком свята Благовіщення Пресвятої Богородиці). Отже, й головне літургійне поминання померлих на проскомидії теж відбувається рідше.

"Але щоби не позбавляти спочилих тих благ, які подає їм поминання на літургії, Церква встановила на великопостовий період три поминальні суботи за тими, хто завершив свій земний шлях", - розповіли у ПЦУ.

Уточнюється, що ці особливі поминальні дні називають батьківськими суботами, які припадають:

на другу седмицю (тиждень) Великого посту;

на третю седмицю (тиждень) Великого посту;

на четверту седмицю (тиждень) Великого посту.

Згідно з чинним новоюліанським церковним календарем, цього року перша поминальна (батьківська) субота була 15 березня.

Друга батьківська субота припадає на 22 березня.

Друга поминальна субота під час Великого посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Третя батьківська субота припадає на 29 березня.

Третя поминальна субота під час Великого посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

У ПЦУ пояснили, що в дні батьківських поминальних субот звершуються заупокійні богослужіння:

парастаси (напередодні, ввечері в пяятницю);

панахиди;

літії.

"Решта субот Великого посту, окрім названих, присвячені іншим особливим спогадам і не носять назви батьківських, тож в ті дні поминання померлих звершується у звичайному порядку, під час Божественної літургії", - зауважили у прес-службі Церкви.

Насамкінець українцям нагадали, що в ці поминальні суботи Великого посту обов'язково потрібно згадати у своїх молитвах не лише про рідних та близьких, але й про воїнів, які віддали своє життя за Україну, а також про всіх невинних жертв війни з РФ.

"Нехай Всемилостивий Господь упокоїть їхні душі в оселях праведних, а нас помилує і спасе, бо Він Благий і Людинолюбний", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)