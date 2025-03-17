Когда поминают умерших во время Великого поста: объяснение ПЦУ

В Православной Церкви Украины рассказали, когда поминают умерших во время Великого поста. Речь идет о так называемых родительских субботах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Поминовение умерших во время Великого поста

Украинцам напомнили, что в будни Великого поста полная Божественная литургия не совершается (за исключением праздника Благовещения Пресвятой Богородицы). Следовательно, и главное литургическое поминовение умерших на проскомидии тоже происходит реже.

"Но чтобы не лишать усопших тех благ, которые подает им поминовение на литургии, Церковь установила на великопостный период три поминальные субботы по тем, кто завершил свой земной путь", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что эти особые поминальные дни называют родительскими субботами, которые приходятся:

на вторую седмицу (неделю) Великого поста;

на третью седмицу (неделю) Великого поста;

на четвертую седмицу (неделю) Великого поста.

Согласно действующему новоюлианскому церковному календарю, в этом году первая поминальная (родительская) суббота была 15 марта.

Вторая родительская суббота приходится на 22 марта.

Вторая родительская суббота во время Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Третья родительская суббота приходится на 29 марта.

Третья родительская суббота во время Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

В ПЦУ объяснили, что в дни родительских поминальных суббот совершаются заупокойные богослужения:

парастасы (накануне, вечером в пятницу);

панихиды;

литии.

"Остальные субботы Великого поста, кроме названных, посвящены другим особым воспоминаниям и не носят названия родительских, поэтому в те дни поминовение умерших совершается в обычном порядке, во время Божественной литургии", - отметили в пресс-службе Церкви.

В завершение украинцам напомнили, что в эти поминальные субботы Великого поста обязательно нужно вспомнить в своих молитвах не только о родных и близких, но и о воинах, которые отдали свою жизнь за Украину, а также обо всех невинных жертвах войны с РФ.

"Пусть Всемилостивый Господь упокоит их души в домах праведных, а нас помилует и спасет, ибо Он Благ и Человеколюбив", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)