Коли покращиться ситуація з енергопостачанням: відповідь глави "Укренерго"

Планові відключення електроенергії ще тиждень відбуватимуться у Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

"Цього тижня було пошкодження дуже важливого нашого об'єкта в південно-західній частині України. Ситуація залишається важкою. Втім, ми, як і раніше, працюємо над відновленням пошкоджень. Ми плануємо, що графіки відключень у цих регіонах будуть плановими – якщо не буде подальших руйнувань" , - каже Кудрицький.

Він пояснив, що коли є можливість, "стабільніші регіони" діляться електрикою з найбільшими регіонами споживання – наприклад, Київським чи Харківським енерговузлами.

"Але зараз мережа в цих регіонах отримала значні пошкодження. Про усунення всіх пошкоджень, а ми говоримо про майже 900 ракет і дронів, які були випущені енергооб'єктами, поки не доводиться", - підсумував Кудрицький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що тривалість відключень світла в Києві може зрости. Це з настанням холодів.

Також раніше ми писали, що в Україні й надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, щоб убезпечити енергетичну систему від перевантажень.

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