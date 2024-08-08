UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли почнуть будувати станцію метро "Новобіличі": відповідь КМДА

Фото: Вхід до станції метро у Києві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

Коли почнуть будувати станцію метро "Новобіличі", у коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті транспорту КМДА.

У Департаменті транспорту КМДА зазначили, що будівництво дільниці Святошинсько-Броварської лінії метро від станції "Святошин" до станції Новобіличі" із зворотнім електродепо "Новобіличі" передбачене відповідно до проекту Генплану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року, в основу якого покладені основні положення "Концепції стратегічного розвитку м. Києва".

"На цей час проектна документація по цьому об'єкту на підприємстві не розробляється. Трасування лінії, розміщення станції буде визначено з урахуванням місця розміщення електродепо "Новобіличі", - повідомив заступник директора Департаменту транспорту КМДА Валентин Кульбако.

У Департаменті транспорту додали, що згідно із розпорядженням начальника КМВА "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", асигнування на 2024 рік на будівництво станції "Новобіличі" не передбачені.

"У разі включення зазначеного заходу до Програми економічного і соціального розвитку Києва та виділення коштів на поточний та наступні роки КП "Київський метрополітен" забезпечить виконання робіт", - зазначили в КМДА.

Будівництво ділянки метро до станції "Новобіличі" було передбачене відповідно до Генплану Києва до 2020 року, який був затверджений у 2002 році.

Нагадаємо, ми писали, на якому етапі будівництво метро на Троєщину.

Також ми розповідали, що у КМДА повідомили, коли відновлять будівництво метро на Виноградар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївМетро