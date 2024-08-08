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Когда начнут строить станцию метро "Новобеличи": ответ КГГА

Киев, Украина, Четверг 08 августа 2024 20:00
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Когда начнут строить станцию метро "Новобеличи": ответ КГГА Фото: Вход на станцию метро в Киеве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Продолжение ветки столичного метро от станции "Академгородок" остается в планах развития Киева. Но в настоящее время средства на строительство этого участка не выделены.

Когда начнут строить станцию метро "Новобеличи", в комментарии РБК-Украина сообщили в Департаменте транспорта КГГА.

В Департаменте транспорта КГГА отметили, что строительство участка Святошинско-Броварской линии метро от станции "Святошин" до станции Новобеличи" с обратным электродепо "Новобеличи" предусмотрено в соответствии с проектом Генплана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года, в основу которого положены основные положения "Концепции стратегического развития г. Киева".

"На данный момент проектная документация по этому объекту на предприятии не разрабатывается. Трассировка линии, размещение станции будет определено с учетом места размещения электродепо "Новобеличи", - сообщил заместитель директора Департамента транспорта КГГА Валентин Кульбако.

В Департаменте транспорта добавили, что согласно распоряжению начальника КГВА "О Программе экономического и социального развития г. Киева на 2024-2026 годы", ассигнования на 2024 год на строительство станции "Новобеличи" не предусмотрены.

"В случае включения указанной меры в Программу экономического и социального развития Киева и выделение средств на текущий и последующие годы КП "Киевский метрополитен" обеспечит выполнение работ", - отметили в КГГА.

Строительство участка метро до станции "Новобеличи" было предусмотрено в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, утвержденным в 2002 году.

Напомним, мы писали, на каком этапе строительство метро на Троещину.

Также мы рассказывали, что в КГГА сообщили, когда возобновят строительство метро на Виноградаре.

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