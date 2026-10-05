Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі

За його словами, основні технічні роботи вже завершили. Водночас фахівці продовжують виконувати необхідні заходи, які можна провести до початку опалювального сезону.

У КМДА також наголошують на необхідності ощадливо використовувати газ, оскільки це важливий ресурс. Тому опалення почнуть вмикати, коли температура повітря помітно знизиться.

Хто може отримати тепло раніше

Медичні заклади та заклади освіти зазвичай підключають до опалення раніше. Рішення про запуск опалення в таких установах ухвалюють їхні керівники, які подають відповідні заявки.