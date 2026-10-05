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Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали

16:48 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве отопительный сезон начнут не к определенной календарной дате, а с учетом реальной температуры воздуха. Пока погода позволяет отложить запуск системы отопления и использовать время для дополнительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Новости.LIVE.

По его словам, основные технические работы уже завершены. В то же время, специалисты продолжают выполнять необходимые мероприятия, которые можно провести до начала отопительного сезона.

В КГГА также отмечают необходимость бережно использовать газ, поскольку это важный ресурс. Поэтому отопление начнут включать, когда температура воздуха заметно снизится.

Кто может получить тепло раньше

Медицинские учреждения и учебные заведения обычно подключают к отоплению раньше. Решения о запуске отопления в таких учреждениях принимают их руководители, которые подают соответствующие заявки.

Какими будут тарифы

Ранее РБК-Украина сообщало, что в отопительном сезоне 2026-2027 годов тарифы на тепловую энергию и горячую воду для населения Киева не изменятся. В то же время, для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций будут действовать экономически обоснованные тарифы. Для населения стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 гривны, а кубического метра горячей воды - 97,89 гривны.

Также мы писали, что тарифы на газ для украинцев останутся неизменными в течение всего осенне-зимнего периода. Кабинет министров продлил действие механизма возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа до 31 марта 2027 года.

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