Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали

В Киеве отопительный сезон начнут не к определенной календарной дате, а с учетом реальной температуры воздуха. Пока погода позволяет отложить запуск системы отопления и использовать время для дополнительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Новости.LIVE.
По его словам, основные технические работы уже завершены. В то же время, специалисты продолжают выполнять необходимые мероприятия, которые можно провести до начала отопительного сезона.
В КГГА также отмечают необходимость бережно использовать газ, поскольку это важный ресурс. Поэтому отопление начнут включать, когда температура воздуха заметно снизится.
Медицинские учреждения и учебные заведения обычно подключают к отоплению раньше. Решения о запуске отопления в таких учреждениях принимают их руководители, которые подают соответствующие заявки.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в отопительном сезоне 2026-2027 годов тарифы на тепловую энергию и горячую воду для населения Киева не изменятся. В то же время, для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций будут действовать экономически обоснованные тарифы. Для населения стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 гривны, а кубического метра горячей воды - 97,89 гривны.
Также мы писали, что тарифы на газ для украинцев останутся неизменными в течение всего осенне-зимнего периода. Кабинет министров продлил действие механизма возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа до 31 марта 2027 года.