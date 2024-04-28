Коли пацієнту можуть виписати паперовий лікарняний: пояснення МОЗ

Як зазначається, лікарі в Україні мають право видати правильно заповнений та оформлений паперовий бланк листка непрацездатності (лікарняний). Але це можливо лише у випадках:

якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

якщо лікар не може підключитися до електронного реєстру листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та реєстру медичних висновків в ЕСОЗ понад 7 днів;

якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ;

якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок війни.

МОЗ наголошує, що паперові лікарняні можна видавати під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його закінчення. Є випадки, коли можуть поєднуватися електронні та паперові лікарняні.