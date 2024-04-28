RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда пациенту могут выписать бумажный больничный: объяснение Минздрава

Фото: врачи в некоторых случаях могут выписать бумажный больничный (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине уже более двух лет действуют электронные больничные. Однако есть случаи, когда пациенту могут выписать бумажный больничный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, врачи Украины имеют право выдать правильно заполненный и оформленный бумажный бланк листка нетрудоспособности (больничный). Но это возможно только в случаях:

  • если истек срок, в течение которого врач может исправить ошибку в заключении о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения (ЕСЗО);
  • если врач не может подключиться к электронному реестру листков нетрудоспособности (система Пенсионного фонда Украины) и реестру медицинских заключений в ЕСЗО более 7 дней;
  • если в условиях военного положения пользователи не имеют доступа к ЕСЗО;
  • если пациент обратился за продлением больничного с нарушением сроков при условии, что это нарушение произошло в результате войны.

Минздрав отмечает, что бумажные больничные можно выдавать во время действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его окончания. Есть случаи, когда могут совмещаться электронные и бумажные больничные.

 

 

Электронные больничные

Напомним, что украинцы перешли на использование электронных больничных. Оформить их может семейный врач, а больничный длится в зависимости от тяжести заболевания до 15 календарных дней (в тяжелых случаях до месяца).

Более того, оформить электронный больничный можно даже не выходя из дома. Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныБольничныйВрачи