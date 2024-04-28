Когда пациенту могут выписать бумажный больничный: объяснение Минздрава

Как отмечается, врачи Украины имеют право выдать правильно заполненный и оформленный бумажный бланк листка нетрудоспособности (больничный). Но это возможно только в случаях:

если истек срок, в течение которого врач может исправить ошибку в заключении о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения (ЕСЗО);

если врач не может подключиться к электронному реестру листков нетрудоспособности (система Пенсионного фонда Украины) и реестру медицинских заключений в ЕСЗО более 7 дней;

если в условиях военного положения пользователи не имеют доступа к ЕСЗО;

если пациент обратился за продлением больничного с нарушением сроков при условии, что это нарушение произошло в результате войны.

Минздрав отмечает, что бумажные больничные можно выдавать во время действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его окончания. Есть случаи, когда могут совмещаться электронные и бумажные больничные.