Коли осінні канікули у школах Києва: точні дати

Згідно з рекомендаціями Департаменту та Асоціації керівників шкіл України, осінні канікули заплановані на період з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. Водночас остаточні дати можуть змінити залежно від ситуації з безпекою.

Яким буде навчальний рік у Києві

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №847 від 1 липня 2026 року, навчальний рік у школах Києва почався 1 вересня 2026 року і триватиме до 30 червня 2027 року.

Більшість шкіл у столиці працюють за семестровою системою: перший семестр триватиме з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, а другий - з 11 січня до 28 травня 2027 року.

Зимові канікули рекомендують провести з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року, весняні - з 22 до 28 березня 2027 року. Також заплановані додаткові канікули для першокласників на період з 15 до 21 лютого 2027 року.

Коли завершиться навчання

Останній дзвоник у школах Києва має прозвучати 28 травня. Водночас до 30 червня можуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії та роботу "знаннєвих гуртків".

У КМДА наголошують, що запропонована структура є рекомендованою. В умовах воєнного стану конкретний графік та форма навчання можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації.