Коли очікувати на першу поставку F-16 до України: відповідь прем'єра Бельгії

F-16

Ще торік низка союзників України погодились на передачу винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія. Зокрема тоді ж постало й питання що підготовки наших пілотів.

Як розповідало The New York Times, вже до літа поточного року 20 українських пілотів будуть готові до бойових вильотів. Водночас не на всіх воїнів може вистачити літаків.

Детальніше про винищувачі F-16, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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