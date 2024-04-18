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Коли очікувати на першу поставку F-16 до України: відповідь прем'єра Бельгії

Фото: Александер де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поставка першого багатоцільового винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України відбудеться вже до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо під час розмови з журналістами.

Як відзначив де Кроо, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - додав він. 

F-16

Ще торік низка союзників України погодились на передачу винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія. Зокрема тоді ж постало й питання що підготовки наших пілотів.

Як розповідало The New York Times, вже до літа поточного року 20 українських пілотів будуть готові до бойових вильотів. Водночас не на всіх воїнів може вистачити літаків.

Детальніше про винищувачі F-16, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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