Коли норвезькі F-16 з'являться в українському небі: що каже прем'єр

22:28 14.04.2026 Вт
2 хв
Стьоре зробив позитивний прогноз про норвезькі F-16 для України
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: норвезькі F-16 захищатимуть небо України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Норвегія вже передала Україні обіцяні винищувачі F-16. Але літаки все ще ремонтують.

Як передає РБК-Україна, про це під час преспідходу з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр Норвегії Гар Стьоре.

За словами Стьоре, Норвегія надала Україні літаки, які тривалий час не перебували на озброєнні у норвезької армії, оскільки вже кілька років країна використовує новітні F-35.

Тож для того, щоб українські воїни почали використовувати норвезькі F-16, їх потрібно відремонтувати та підготувати.

Як зазначив прем'єр, решта країн, які надавали Україні F-16, передавали їх безпосередньо з бойового парку, щоб їх могли швидше використовувати українські пілоти.

"Тепер вони належать Україні, і їх ремонтують і готують до експлуатації бельгійські технічні фахівці в рамках угоди, укладеної також зі США та Україною. І я думаю, що перший із цих літаків буде готовий до експлуатації вже незабаром, але вони - вже частина українських Повітряних сил", - наголосив Стьоре.

Чутки навколо норвезьких F-16

Нагадаємо, раніше NRK писало, що шість винищувачів F-16, які Норвегія офіційно передала у власність України у 2024-2025 роках, досі не залучені до бойових завдань.

Усі літаки перебувають у ремонтних цехах компанії Sabena в Бельгії через незадовільний технічний стан і брак потужностей для їх обслуговування.

На тлі очікувань посилення ППО з'ясувалося, що чотири борти доставили до Бельгії в розібраному стані, оскільки не змогли злетіти самостійно.

За оцінками фахівців, літакам не вистачає близько 100 ключових деталей, а процес їхнього збирання та модернізації може зайняти ще близько року.

