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Коли наступить перемога у війні: очікування українців наприкінці 2023 року

Фото: перемога у війні очікується українцями через 1-2 роки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно. Сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Щоправда, порівняно із груднем 2022 року дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало - 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 року, стало - 25%).

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% - у найближчі кілька місяців, 21% - до літа 2024 року, ще 31% - через 1-2 роки.

До перемоги у середньостроковій перспективі (3-5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, - в абсолютній меншості  (2,5%).

Результати війни

Серед різних досягнень, можливих у результаті війни, найбільше українців орієнтується на звільнення всіх полонених і повернення депортованих українців (69%). Друге місце посідають три результати, які  однаково важливі для громадян: вступ України до НАТО для гарантованого захисту від нової війни (42%), покарання всіх російських військових злочинців (42%) і відшкодування усіх збитків, завданих економіці та громадянам  (41,5%).

Кожен четвертий українець (26%) вважав би розпад Росії як держави досягненням у результаті війни.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на початку грудня 2023 року три чверті українців (74%) переконані, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. Частка згодних на постуки зросла до 19%.

За даними опитування КМІС, у грудні 2023 року більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу варто продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахування ризиків для територій, які контролюються Україною зараз.

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