Когда наступит победа в войне: ожидания украинцев в конце 2023 года

Правда, по сравнению с декабрем 2022 несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало - 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022 года, стало - 25%).

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% - в ближайшие несколько месяцев, 21% - к лету 2024 года, еще 31% - через 1-2 года.

К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, - в абсолютном меньшинстве (2,5%).

Результаты войны

Среди разных достижений, возможных в результате войны, больше всего украинцев ориентируется на освобождение всех пленных и возвращение депортированных украинцев (69%). Второе место занимают три результата, которые одинаково важны для граждан: вступление Украины в НАТО для гарантированной защиты от новой войны (42%), наказание всех российских военных преступников (42%) и возмещение всего ущерба, нанесенного экономике и гражданам (41,5%).

Каждый четвертый украинец (26%) считал бы распад России как государства достижением в результате войны.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.