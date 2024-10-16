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Коли настане перемога у війні та як вона виглядатиме: відповідь українців

Фото: Перемога у війні наступить через 1-2 роки, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією, що дещо вище, ніж у червні (80%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Не вірять у перемогу 11% опитаних.

Стосовно термінів настання перемоги, то серед респондентів, які в неї вірять, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 19,5% - що вона настане до кінця цього року, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - більш ніж 5 років, 2% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

Найбільш оптимістичними очікування перемоги були у лютому-березні 2023 року - тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

 Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Також 17% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7,5% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

 

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію Збройних сил України в Курській області, яка почалася в серпні 2024 року. Поставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.

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