Когда наступит победа в войне и как она будет выглядеть: ответ украинцев

Не верят в победу 11% опрошенных.

Что касается сроков наступления победы, то среди респондентов, которые в нее верят, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого потребуется от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".

Наиболее оптимистичными ожидания победы были в феврале-марте 2023 года – тогда 50% считали, что победа наступит к концу 2023 года.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (38%) верящих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 17,5% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Также 17% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7,5% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.