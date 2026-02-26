Коли НАБУ завершить розслідування у справі "Мідас": у бюро назвали плани

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) планує завершити розслідування у справі "Мідас" до кінця літа 2026 року.
Як передає РБК-Україна, про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив під час засідання антикорупційного комітету Ради.
За словами Абакумова, законодавство встановлює максимальний термін розслідування в один рік - до листопада поточного року.
"Ми намагаємося зробити це максимально швидко. Я впевнений, що ми не будемо тягнути до листопада, але, мабуть, до кінця літа нам точно потрібен буде час", - зазначив детектив.
Абакумов підкреслив, що назвати точну дату складно через специфіку збору доказів у цій справі. Він порівняв роботу детективів із пересуванням в умовах обмеженої видимості.
"Це як похід у темряві: коли ти хочеш знайти докази, ти знаходиш один, а за ним тягнеться ще один і ще один, і ще один, і ще один", - пояснив він.
Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що НАБУ викрило діяльність злочинної групи, до якої входили чиновники та бізнесмени.
Як з'ясували правоохоронці, члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатому". Пізніше гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі.
Одним із головних фігурантів справи є бізнесмен Тимур Міндіч - йому вдалося втекти за кордон.
Також, як з'ясувалося пізніше, офіс, де відмивали гроші, відвідував топчиновник - колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.