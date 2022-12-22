Когда могут прекратить отключать свет: ответ Галущенко
Украинскую энергосистему можно стабилизировать и прекратить отключение света к лету, при условии, что россияне не будут прибегать к новым обстрелам объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко Forbes.
"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету", - сказал он.
По словам Галущенко, одним из вариантов стабилизации системы является импорт электроэнергии. Он отметил, что Украина уже тестировала импорт в небольших объемах.
"Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт - день, 700 МВт - ночь. Технически возможность гораздо больше - 1,6-2 ГВт", - сказал он.
Министр отметил, что Украине кроме импорта электроэнергии может помочь больше систем ПВО.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выход из сложнейшего блекаута возможен в течение от 7 до 10 дней.
Напомним, что вражеские обстрелы на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, где ситуация с электроэнергией самая сложная.
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