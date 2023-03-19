Коли можна втратити статус ВПО: в Мінреінтеграції перелічили випадки

Переселенець може втратити статус ВПО, якщо не з'явиться протягом 10 днів до органу соцзахисту після перевірки за місцем проживання. Водночас перевірки мають здійснюватись лише за підозри на неправомірне отримання допомоги ВПО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Зокрема, під час перевірки посадова особа соцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

"І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", - зауважила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Крім цього статус ВПО можна втратити за умови: