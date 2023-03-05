Трудова книжка залишилась в окупації? Українцям розповіли, як підтвердити робочий стаж

Підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО можна в онлайн режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Зробити це можна онлайн. В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.

Для цього потрібно: