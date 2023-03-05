Трудова книжка залишилась в окупації? Українцям розповіли, як підтвердити робочий стаж
Підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО можна в онлайн режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Зробити це можна онлайн. В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.
Для цього потрібно:
- авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID;
- перейти до меню "Комунікації з ПФУ" й вибрати "Запит на отримання електронних документів";
- з-поміж типів звернення обрати "Витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення;
- ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі "Мої звернення".
Як повідомлялось, для призначення житлової субсидії громадяни, крім заяви та документів, які посвідчують особу, мають обов’язково подати декларацію. Пенсійний фонд пояснив, що робити у разі допущення помилки в декларації.
Нагадаємо, пенсію в Україні після смерті одержувача виплат можна отримати родичам у територіальному органі Пенсійного фонду. Яким буде розмір останньої виплати, і які терміни отримання - читайте в матеріалі.
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