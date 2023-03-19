RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда можно потерять статус ВПЛ: в Минреинтеграции перечислили случаи

Фото: в Мининтеграции перечислили случаи, когда переселенец может потерять статус ВПЛ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Переселенец может потерять статус ВПЛ, если не появится в течение 10 дней в орган соцзащиты после проверки по месту жительства. В то же время проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

В частности, при проверке должностное лицо соцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

"И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", - отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Кроме этого статус ВПЛ можно потерять:

  • при переезде за границу;
  • в случае возвращения на место постоянного жительства;
  • если своевременно не сообщить об изменении фактического местожительства.

Ранее РБК-Украина писало о том, как подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ, если трудовая книжка осталась в оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица