Коли можливе безумовне припинення вогню між Україною та РФ: що каже Зеленський

Україна готова до безумовного припинення вогню. Однак це залежить від бажання російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
"Поки що безумовного припинення вогню не було. Це бажання і пропозиція була США, бажання європейських колег і підтримка з боку України. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається? У цьому словосполученні є відповідь - безумовне, без будь-яких умов, припинення вогню. Значить немає ніяких ударів по нашій території та відповідно немає дзеркальних відповідей.", - сказав Зеленський.
Він вкотре повторив, що Україна готова на безумовне припинення вогню. Однак якщо воно буде частковим, тоді "ми готові до дзеркальних заходів".
"Якщо не б'ють по енергетиці - не б'ємо по енергетиці у відповідь. Якщо не йдуть удари далекобійною зброєю - Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню - це тиша на морі, в небі, на фронті, на землі, - Україна готова до відповідних кроків", - зазначив президент
Він наголосив, що це безумовно це залежить від бажання російського диктатора Володимира Путіна.
"Путін продемонстрував на Великдень, що якщо вони хочуть зменшувати удари - вони їх зменшують. Вони зменшили, але до безумовного припинення вогню там ще дуже далеко. Далекобійну зброю вони не використовували, використовували FPV. Це відбулось саме в Великдень. Але до цього і після цього вони використовували все, що у них є", - додав Зеленський.
Він зазначив, що американські партнери ведуть перемовини як з Україною та Європою, так і з російською стороною.
"Треба, щоб на їх умовах, які ми підтримали, щодо безумовного припинення вогню. Треба, щоб росіяни позитивно відреагували", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, США вже декілька місяців намагаються досягти перемир'я між Україною та Росією.
Днями російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Він заявив, що віддав наказ про припинення всіх бойових дій.
У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився на перемир'я і зазначив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо будуть порушення з боку РФ.
У результаті бойові дії на фронті все ж тривали. Водночас фіксувалося зменшення кількості обстрілів. При цьому ніч в Україні пройшла абсолютно спокійно. У жодній області не було повітряних тривог.
Також Зеленський запропонував Росії почати перемир'я на 30 днів, у рамках якого будуть заборонені удари по цивільних об'єктах. У відповідь російський диктатор Володимир Путін заявив, що з цією пропозицією потрібно розібратися.
Пізніше у Кремлі заявили, що Путін хоче двосторонніх переговорів з Україною щодо взаємного припинення ударів по цивільних об'єктах щонайменше на 30 днів.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією. За його словами, це станеться, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.
Водночас президент США Дональд Трамп після цього підтвердив, що його країна може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України. Такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.
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