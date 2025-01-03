Коли може бути бойове застосування української ракети "Трембіта": думка експерта

Як повідомив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в планах України на 2025 рік випустити близько 3 000 крилатих ракет і ракет-дронів, а з виробниками мають намір укладати контракти на 3-5 років. Однак невідомо, чи будуть серед них розробники "Трембіти".

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, з урахуванням темпів розробки не виключено, що ракету "Трембіта" вже цього року почнуть застосовувати для ударів по російських цілях. Хоча її ще потрібно доопрацювати, оскільки поки було показано лише випробування двигуна.

"Судячи з усього, заявлено розрахункові характеристики, для їхнього підтвердження потрібні випробування ракети в цілому. А якщо ми хочемо бити більше, ніж на 200 км, ці випробування будуть тривалими. Крім того, потрібно нарощувати дальність за рахунок збільшення розмірів, тому що потрібно більше палива. А чим більша дальність, тим точнішою має бути навігація, а також надійні засоби протидії ворожим засобам РЕБ", - зазначив він.

Романенко додав, що цифра в 3 000 ракет за рік - доволі висока. Особливо якщо врахувати, що противник, за максимальними оцінками, випускає до 150 ракет на місяць, тобто 1 800 на рік.

Тому, на думку експерта, Україна зможе вийти на заявлений показник з урахуванням проєкт "Рута", "Паляниця", "Пекло" і, найімовірніше, ракет до РСЗВ.