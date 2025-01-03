Когда может быть боевое применение украинской ракеты "Трембита": мнение эксперта

Как сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль, в планах Украины на 2025 год выпустить около 3 000 крылатых ракет и ракет-дронов, а с производителями намерены заключать контракты на 3-5 лет. Однако неизвестно, будут ли среди них разработчики "Трембиты".

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, с учетом темпов разработки не исключено, что ракету "Трембита" уже в этом году начнут применять для ударов по российским целям. Хотя ее еще нужно доработать, поскольку пока были показаны лишь испытания двигателя.

"Судя по всему, заявлены расчетные характеристики, для их подтверждения нужны испытания ракеты в целом. А если мы хотим бить больше, чем на 200 км, эти испытания будут длительными. Кроме того, нужно наращивать дальность за счет увеличения размеров, потому что нужно больше топлива. А чем больше дальность, тем точнее должна быть навигация, а также надежные средства противодействия вражеским средствам РЭБ", - отметил он.

Романенко добавил, что цифра в 3 000 ракет в год - довольно высокая. Особенно если учесть, что противник, по максимальным оценкам, выпускает до 150 ракет в месяц, то есть 1 800 в год.

Поэтому, по мнению эксперта, Украина сможет выйти на заявленный показатель с учетом проектов "Рута", "Паляница", "Пекло" и, скорее всего, ракет к РСЗО.