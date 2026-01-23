Коли морози в Україні відступлять? Синоптики назвали дату стрибка температури до плюса

Що буде з погодою в Україні найближчим часом

Експерт розповіла, що впродовж вихідних і на початку наступного тижня синоптична ситуація в Україні складатиметься дещо по-різному:

і по днях;

і по території.

"Тому й погода, відповідно, буде різноманітна", - додала синоптик.

Вона пояснила, що "атмосферний тиск вже зазнаватиме коливань".

Тим часом вітер - спочатку буде зі сходу, а надалі - з південного сходу.

"Загалом у більшості областей погоду формуватиме вже вологе помірно тепле повітря, що надходитиме з Чорного моря. Проте найбільше його вплив відчуватиметься вже 26 січня, в понеділок", - поділилилась Птуха.

Де буде найтепліше впродовж вихідних

Впродовж вихідних днів - суботи (24 січня) та неділі (25 січня) - холодна повітряна маса ще буде панувати на північному сході та сході України.

"Зумовлюючи там і холоднішу від решти території погоду", - уточнила представниця УкрГМЦ.

При цьому найтепліше буде, за її словами:

на півдні країни;

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

На решті території - помірний мороз вночі та невеликий вдень.

В цілому показники температури повітря на вихідних очікуються такими:

північний схід і схід країни - вночі 10-15 градусів морозу, вдень 5-12 градусів морозу;

південь країни, Закарпаття та Прикарпаття - вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;

в усіх інших областях України - вночі 6-11 градусів морозу, вдень 2-9 градусів морозу.

"Атмосферні фронти з південного заходу та заходу часом будуть зумовлювати опади різної фази та інтенсивності. Сніг буде переходити в мокрий сніг, з дощем. Від невеликих до помірних показників (за інтенсивністю, - Ред.)", - повідомила Птуха.

Фото: погода в Україні найближчим часом буде змінюватись (інфографіка РБК-Україна)

Коли буде стрибок температури в бік підвищення

Представниця УкрГМЦ розповіла, що вже у понеділок (26 січня) "буде такий відчутний трішечки стрибок навіть, можна сказати, в плані температури".

"Бо надійдуть атмосферні фронти, які принесуть із собою більш тепле повітря", - пояснила експерт.

З огляду на це впродовж понеділка у більшості областей України ймовірні:

мокрий сніг;

дощ.

"Місцями, до речі, ожеледь може бути. Тому що, знову ж таки, буде це поєднання - теплої та холодної повітряної маси, їх зустріч. Тому знову можуть бути такі явища (крім північного сходу та сходу, де ще прохолодніше)", - додала Птуха.

Крім того, за її словами, "всюди вже, в принципі, буде підвищуватись температура ще на 3-5 градусів".

Чи надовго затримається тепло в Україні

Спеціаліст повідомила, що про те, що буде з погодою в Україні пізніше (поза межами найближчих п'яти діб), говорити наразі зарано.

"Є різні розрахунки. Поки що наші фахівці у прогнозах зазначають, скажімо так, що поки що - тенденція до поступового підвищення температури. І утримання у відносно такій теплій повітряній масі", - поділилась синоптик.

Водночас вона наголосила, що прогнози, звичайно ж, ще будуть уточнюватися.

"І за межами п'яти діб там вони реально кардинально можуть змінюватися. Тому, дивимося тільки так поки що", - констатувала Птуха.

Чого чекати від погоди в Києві та області

"По столиці в нас в принципі - все досить синхронно з більшістю областей", - розповіла представниця Укргідрометцентру.

Завтра, 24 січня, погода буде дещо прохолоднішою (на 1-2 градуси), ніж сьогодні.

"Тобто ніч - близько 10 градусів морозу, вдень - близько 7 градусів морозу", - пояснила Птуха.

Проте 25 січня температура повітря трішки підвищиться.

"Вже ніч - близько 7 градусів морозу, а вдень -3 градуси (за Цельсієм, - Ред.)", - поділилась експерт.

Крім того, впродовж вихідних у Києві та області може "трішечки сніжити".

"Але такий, невеликий сніжок може пролітати, за рахунок зміни синоптичної ситуації", - зауважила синоптик.

За її словами, "відповідно, вже до плюса нарешті ми піднімемося (у столичному регіоні, - Ред.) 26 січня".

"Невеликого. Всього +1. Але, все одно, вже трішечки легше. Хоча ніч ще -3 буде", - визнала спеціаліст.

Надалі - впродовж 27-28 січня - температура повітря і в денні, і в нічні години по Києву та області очікується "близько 0 градусів".

"Це все - за рахунок того, що починаючи з 26 числа там, в принципі, будуть проходити атмосферні фронти. І вони якраз таки по Київщині будуть спричинювати опади різної фази. І дощі, і мокрий сніг може бути. Тому треба уважно слідкувати за прогнозами на початку наступного тижня", - підсумувала Птуха.