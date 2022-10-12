UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли у Львівській області повернуть очне навчання: відповідь ОВА

Фото: коли у Львівській області повернуть очне навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Львівська область поверне очне вже найближчим часом. Очікується, що це відбудеться вже з понеділка, 17 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Львівської ОВА Максима Козицького в ефірі телемарафону.

"Ми плануємо, що з понеділка ми маємо виходити на навчання. Тому що ми маємо надавати основні послуги, діти - наше майбутнє, війна має закінчитися на нашому поколінні. Наступне покоління має навчатися. Ми з понеділка відновляємо навчання", - заявив Козицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що студентів-переселенців й тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вишах.

Тим часом Кабінет міністрів спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьшкола