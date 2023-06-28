Коли литовські NASAMS прибудуть до України: відповідь Науседи

Литва придбала NASAMS для України

Сьогодні, 28 червня, у своєму Twitter-акаунті Науседа заявив, що Литва придбала дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS для України.

За його словами, протиповітряна оборона України є ключовою в боротьбі з російською агресію. Зокрема він заявив про очікування щодо "нових колективних рішень про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі"

Коли NASAMS прибудуть

Як відзначив президент, Литві вдалось придбати NASAMS без шкоди для національної безпеки.

"Ми раді, що змогли це зробити без шкоди для власної безпеки, іншими словами, всі системи NASAMS, які були в Литві, залишаться на місці", - розповів Науседа.

Також він відзначив, що установки повинні надійти в Україну протягом трьох місяців.

"Це має бути кінець вересня, початок жовтня", - сказав Науседа.

Додамо, що NASAMS був розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies. Пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії призначений для боротьби з цілями на малих та середніх висотах. Зокрема він здатний знищувати: