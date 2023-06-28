Коли литовські NASAMS прибудуть до України: відповідь Науседи

Замовлені Литвою пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України близько через три місяці.
Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Сьогодні, 28 червня, у своєму Twitter-акаунті Науседа заявив, що Литва придбала дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS для України.
За його словами, протиповітряна оборона України є ключовою в боротьбі з російською агресію. Зокрема він заявив про очікування щодо "нових колективних рішень про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі"
Як відзначив президент, Литві вдалось придбати NASAMS без шкоди для національної безпеки.
"Ми раді, що змогли це зробити без шкоди для власної безпеки, іншими словами, всі системи NASAMS, які були в Литві, залишаться на місці", - розповів Науседа.
Також він відзначив, що установки повинні надійти в Україну протягом трьох місяців.
"Це має бути кінець вересня, початок жовтня", - сказав Науседа.
Додамо, що NASAMS був розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies. Пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії призначений для боротьби з цілями на малих та середніх висотах. Зокрема він здатний знищувати:
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