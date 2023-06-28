Когда литовские NASAMS прибудут в Украину: ответ Науседы

Заказанные Литвой пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину через три месяца.
Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Сегодня, 28 июня, в своем Twitter-аккаунте Науседа заявил, что Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS для Украины.
По его словам, противовоздушная оборона Украины является ключевой в борьбе с российской агрессией. В частности, он заявил об ожиданиях относительно "новых коллективных решений о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе"
Как отметил президент, Литве удалось приобрести NASAMS без ущерба для национальной безопасности.
"Мы рады, что смогли это сделать без ущерба для собственной безопасности, другими словами, все системы NASAMS, которые были в Литве, останутся на месте", - рассказал Науседа.
Также он отметил, что установки должны поступить в Украину в течение трех месяцев.
"Это должно быть конец сентября, начало октября", - сказал Науседа.
Добавим, что NASAMS был разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies. Передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия предназначен для борьбы с целями на малых и средних высотах. В частности он способен уничтожать:
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