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Коли і як правильно передавати показники лічильника на газ: відповідь "Нафтогазу"

Фото: українцям поясниили, коли потрібно передавати показники лічильника на газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Показники лічильника газу потрібно передати до 5 числа кожного місяця. Зробити це можна онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Facebook.

"Протягом перших п'яти днів (місяця, - ред.)- ідеальний час передати показання вашого лічильника та зафіксувати обсяг використаного вами газу у минулому місяці", - йдеться у повідомленні.

 

Як правильно передати показники лічильника в "Нафтогаз":

Споживачі газу можуть передати показники онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Також можна передати показники газового лічильника такими способами:

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води. 

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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