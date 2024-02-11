Коли і як правильно передавати показники лічильника на газ: відповідь "Нафтогазу"

"Протягом перших п'яти днів (місяця, - ред.)- ідеальний час передати показання вашого лічильника та зафіксувати обсяг використаного вами газу у минулому місяці", - йдеться у повідомленні.

Як правильно передати показники лічильника в "Нафтогаз":

Споживачі газу можуть передати показники онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Також можна передати показники газового лічильника такими способами:

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.