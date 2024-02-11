Когда и как правильно передавать показатели счетчика на газ: ответ "Нафтогаза"

"В течение первых пяти дней (месяца, ред.) - идеальное время передать показания вашего счетчика и зафиксировать объем использованного вами газа в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Как правильно передать показатели счетчика в "Нафтогаз":

Потребители газа могут передать показатели онлайн в личном кабинете. Потребители "Нафтогаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также можно передать показатели газового счетчика следующими способами:

Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.