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Когда и как правильно передавать показатели счетчика на газ: ответ "Нафтогаза"

Фото: украинцам объяснили, когда нужно передавать показатели счетчика на газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Показатели счетчика газа следует передать до 5 числа каждого месяца. Сделать это можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"В течение первых пяти дней (месяца, ред.) - идеальное время передать показания вашего счетчика и зафиксировать объем использованного вами газа в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

 

Как правильно передать показатели счетчика в "Нафтогаз":

Потребители газа могут передать показатели онлайн в личном кабинете. Потребители "Нафтогаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также можно передать показатели газового счетчика следующими способами:

Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

 

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