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Коли у Херсоні відновлять мобільний зв'язок: відповідь операторів

Фото: у Херсоні після дозволу ЗСУ відновлять мобільний зв'язок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські мобільні оператори зможуть відновити зв'язок у Херсоні після дозволу військових. Це станеться, коли у звільненому місті проведуть стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки Vodafone та Kyivstar.

Компанія Vodafone зазначила, що інженери вже готуються відновити мобільний зв'язок на деокупованих територіях Херсонської області. Також для користувачів готуються нові SIM-картки.

"Як тільки буде отримано дозвіл на проведення ремонтних робіт, ми зробимо все можливе, аби херсонці та мешканці деокупованих сіл і міст знову були на зв'язку з рідними", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у коментарях Vodafone зазначив, що поки невідомо, що буде з номерами українців, які були в окупації.

Мобільний оператор Kyivstar теж зазначає, що за першої можливості фахівці відновлять зв'язок у Херсоні. Проте потрібно дочекатися дозволу ЗСУ.

Фото: у Херсоні після дозволу ЗСУ відновлять мобільний зв'язок
(скриншот facebook.com/kyivstar)

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові зайшли до Херсона і поступово беруть місто під контроль.

Водночас Генштаб ЗСУ зазначає, що у звільнених населених пунктах Херсонської області проходять стабілізаційні заходи.

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