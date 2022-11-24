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Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС: відомі терміни

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Четвер 24 листопада 2022 21:32
Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС: відомі терміни Фото: Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС (flickr.by/JRope)
Автор: Сергій Пишкін

У 2023 році Єврокомісія оцінить виконання 12 рекомендацій Грузією щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".

За словами посла Євросоюзу в Грузії Павла Герчинського, рішення щодо статусу кандидата на членство буде ухвалено також до кінця наступного року.

"Офіційний висновок Єврокомісії очікується тільки в жовтні. Потім, наприкінці майбутнього року, наші лідери, Європейська рада обговорить прогрес, досягнутий Грузією та іншими країнами. Тож час ще є. Я знаю, що грузинська сторона поставила перед собою дуже амбітні терміни, у парламенті триває робота з реалізації 12 рекомендацій", - заявив дипломат.

Коментуючи рекомендації ЄС щодо деолігархізації, посол назвав це "непростим пріоритетом".

"Сподіваємося, що цей законопроєкт буде направлено до Венеціанської комісії для отримання висновку, і рекомендації Венеціанської комісії будуть взяті до уваги", - сказав посол ЄС у Грузії.

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