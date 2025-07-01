Когда говорить о мире с Россией будет реально? Эксперт назвал вероятные сроки

В России усиливаются экономические трудности, и именно они могут стать главным фактором, который заставит Кремль искать путь к прекращению войны.

По его словам, в Москве уже начали засекречивать значительную часть экономической статистики, в частности все расходы, связанные с обороной, а также ряд других экономических показателей. Это, как считает политолог, косвенно, но четко свидетельствует о серьезных проблемах в финансовой сфере.

"Путину придется искать баланс между военными расходами и внутренней экономической стабилизацией", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что даже некоторые "воинственные" источники в РФ признают: возможности для продолжения полномасштабной войны ограничены. Именно поэтому, по мнению эксперта, российское руководство считает 2025-й или первую половину 2026 года решающими и пытается "дожать Украину".

В этом контексте, как подчеркнул аналитик, в конце 2025 года может появиться "окно для реальных переговоров", но только при условии, что ВСУ смогут остановить врага, а в РФ накопятся внутренние проблемы.

Вместе с тем он отметил необходимость международного посредничества, ведь без третьей стороны существенного прогресса в переговорах достичь не удастся. Эксперт отметил инициативу американского генерала Кита Келлога относительно трехстороннего формата переговоров как позитивный сигнал.

"Только США могут реально давить на Россию. Турция пытается, но не имеет достаточного влияния", - добавил Фесенко.

По мнению эксперта, усилия Белого дома должны быть более активными, ведь предыдущие контакты между Киевом и Москвой не дали результатов, кроме обсуждения гуманитарных вопросов.