Когда Франция начнет передачу легких танков AMX10-RC Украине: названы сроки
Франция планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC уже в феврале.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телеканала France 5 заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", - заявил министр.
По его словам, Франция не называет конкретное количество техники, которое планируется передать Украине, по причинам безопасности.
Лекорню уточнил, что о сроках и количестве поставок говорят с осторожностью, поскольку Россия может нанести удары по логистическим цепочкам.
Напомним, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC.
Более детально о французских колесных танках, которые получит наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.