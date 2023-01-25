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Когда Франция начнет передачу легких танков AMX10-RC Украине: названы сроки

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Париж, Среда 25 января 2023 19:24
Когда Франция начнет передачу легких танков AMX10-RC Украине: названы сроки Фото: стало известно, когда Франция начнет передачу легких танков AMX10-RC Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC уже в феврале.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телеканала France 5 заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля", - заявил министр.

По его словам, Франция не называет конкретное количество техники, которое планируется передать Украине, по причинам безопасности.

Лекорню уточнил, что о сроках и количестве поставок говорят с осторожностью, поскольку Россия может нанести удары по логистическим цепочкам.

Напомним, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC.

Более детально о французских колесных танках, которые получит наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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