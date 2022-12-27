ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда ЕС оценит шаги Украины на пути к евроинтеграции: ответ Стефанишиной

Новина українською →
Киев, Вторник 27 декабря 2022 18:03
Когда ЕС оценит шаги Украины на пути к евроинтеграции: ответ Стефанишиной Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В начале марта следующего года Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны на пути в ЕС, тогда же ориентировочно начнется подготовка к переговорам.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"Все, что можно было сделать по этим семи рекомендациям до конца года, все, что требовало политического консенсуса, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов", - отметила Стефанишина.

По ее словам, очень важно, что 15 декабря Евросоюз по запросу украинской стороны согласился провести раннюю оценку этих рекомендаций, потому что прогресс динамичен, и Украина не готова ждать еще год.

"Мы рассчитываем, что в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и готовиться к началу переговоров (о вступлении в ЕС – ред.)", - заявила вице-премьер.

Ранее Стефанишина заявила, что все 30 страны-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина имеет амбициозную цель приобрести статус полноценного члена Европейского союза уже через два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Ольга Стефанишина
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского