Когда ЕС оценит шаги Украины на пути к евроинтеграции: ответ Стефанишиной

В начале марта следующего года Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны на пути в ЕС, тогда же ориентировочно начнется подготовка к переговорам.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"Все, что можно было сделать по этим семи рекомендациям до конца года, все, что требовало политического консенсуса, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов", - отметила Стефанишина.

По ее словам, очень важно, что 15 декабря Евросоюз по запросу украинской стороны согласился провести раннюю оценку этих рекомендаций, потому что прогресс динамичен, и Украина не готова ждать еще год.

"Мы рассчитываем, что в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и готовиться к началу переговоров (о вступлении в ЕС – ред.)", - заявила вице-премьер.