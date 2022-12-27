Когда ЕС оценит шаги Украины на пути к евроинтеграции: ответ Стефанишиной
В начале марта следующего года Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны на пути в ЕС, тогда же ориентировочно начнется подготовка к переговорам.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.
"Все, что можно было сделать по этим семи рекомендациям до конца года, все, что требовало политического консенсуса, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов", - отметила Стефанишина.
По ее словам, очень важно, что 15 декабря Евросоюз по запросу украинской стороны согласился провести раннюю оценку этих рекомендаций, потому что прогресс динамичен, и Украина не готова ждать еще год.
"Мы рассчитываем, что в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и готовиться к началу переговоров (о вступлении в ЕС – ред.)", - заявила вице-премьер.
Ранее Стефанишина заявила, что все 30 страны-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина имеет амбициозную цель приобрести статус полноценного члена Европейского союза уже через два года.
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