Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G

Головне: Компанія з початку вирішила брати курс на максимальну локалізацію . Але перший час комплектуючі замовляли переважно з Китаю.

. Але перший час комплектуючі замовляли переважно з Китаю. Інженери компанії боряться за відсотки ефективності, буквально за кожен відсоток . При цьому дизайн моторів та його компонентів – власна розробка.

. При цьому дизайн моторів та його компонентів – власна розробка. Двигуни для дронів-перехоплювачів мають низку особливостей . Так, мотор для перехоплювача має видавати найкращу ефективність на своєму максимальному навантаженні.

. Так, мотор для перехоплювача має видавати найкращу ефективність на своєму максимальному навантаженні. Діп-страйк дрони у майбутньому зможуть перейти на електротягу. Але це в більшій мірі буде залежати навіть не так від виробників моторів, як від акумуляторів.

Чи є компоненти з Китаю

– Розкажіть, чим займалась ваша компанія раніше, і як ви почали випускати мотори для дронів?

– Компанія Motor-G створена вже під час повномасштабного вторгнення – в березні 2025 року. Але ідейно над проектом ми почали працювати ще з 2023-го. Тобто, в 2023 році з'явилася ідея виробляти "моторчики".

І з'явилася вона дуже просто. Мій цивільний бізнес (вентиляція та кондиціонування), яким я тоді займався, відійшов на другий план, бо в ситуації повномасштабного вторгнення все ж хотілось бути більш корисним. У 2023 році вже відчувалось, що з’явилось багато дронів, тому ідея була логічною – робити для них мотори.

– Де ви берете компонентну базу – це Європа чи Китай?

– Ми з самого початку вирішили брати курс на максимальну локалізацію. Але починали з того, що купували більшість компонентів в Китаї, і потім локалізовували те, що могли локалізувати.

Якісь компоненти ми одразу брали тільки українські, наприклад, мідний дріт – ми ніколи не використовували інший, крім українського. Взагалі, процес локалізації не має кінця, тому що в нас постійно ростуть потужності, нам постійно не вистачає підрядників, а нам хочеться випускати ще більше, щоб покривати попит.

Фото: мотори для дронів повністю розробляються українською командою (прес-служба компанії)

Ми все ще імпортуємо з-за кордону певні компоненти, особливо з Китаю. Для прикладу, магніти. Хоча у нас сьогодні на тестуванні є партія магнітів з "некитайської" сировини, більшість все одно йдуть з Китаю. в альтернативних варіантах і ціна вища, і є питання по доступності, тому що нам треба вже суттєві об'єми цих магнітів, не кожен європейський виробник може взагалі видавати такі потужності.

Також у нас є внутрішнє переконання, що необхідно безпеково відійти від Китаю. Хоча в нас є окремі замовники, які розуміють цінність моторів з українських компонентів, сьогодні в Україні залишається попит на дешеві, якісні і швидкі рішення, і неважливо, звідки на них магніти, дріт, чи підшипники. Іноземні партнери більше задумуються про такі речі.

Загалом, на сьогоднішній день близько 85% компонентів мотора можуть бути локалізовані в Україні. Наприклад, у нас є мотори, у яких корпус, статор, мідний дріт, силіконовий дріт і ряд інших компонентів виготовлені в Україні, а це вже майже весь мотор. Але це стосується не всіх моторів і не у всіх випадках.

Кадрові та технологічні виклики

– Які основні виклики про створення електромоторів?

– У нас дві основні цілі – це якість і ефективність. Ми розуміємо, куди йдуть наші мотори, ми самі максимально зацікавлені, щоб вони летіли, як треба, і виконували свою задачу. До того ж, якщо мотор більш ефективний, то на ньому можна прилетіти далі, або він може при тому ж споживанні енергії нести більшу вагу, або летіти швидше.

Сьогодні ми вже боремось за відсотки ефективності, а якщо точніше, то буквально за кожен відсоток. З самого початку ми робили власний дизайн моторів, власні електромеханічні прорахунки, підбирали правильний матеріал, товщину магніту, силу магніту, дріт, повітряний проміжок і т.д.

Ми щиро радіємо тому, що вся наша спільнота на цьому ринку, об’єднана навколо однієї великої справи і рухається в спільному напрямку розвитку та локалізації. За останні роки ми всі разом розвили справжню екосистему виробників, реагуючи на запит.

Над шумністю ми не працюємо, і наскільки я бачу, не працює ніхто. Справа в тому, що основний шум створює не мотор, а пропелер. Тобто 90% шуму дрона – це звук від переміщення повітря. І тут хочеш чи не хочеш, якщо ти рухаєшся, то створюєш шум. Якщо придумають безшумний пропелер, це буде цікава історія.

– Де ви берете кадри для доволі вузького напрямку розробок?

– Мені приємно, адже ви оцінили, що робити мотор – це не легше, ніж робити дрон, а в деяких випадках і важче. Я завжди кажу, що створити мобільний телефон простіше, ніж створити процесор. У нас в цьому плані декілька викликів.

По-перше, ми дуже довго і кропітко збирали нашу R&D-команду, тому що на ринку є буквально одиниці людей, які мають кваліфікацію розробити мотор з нуля, спроєктувати його електромеханічні характеристики на комп'ютері і у подальшому його покращити. Більшість все-таки йде процесом реінженірінга, просто повторюючи чужі рішення.

Фото: побудова кваліфікованої команди зайняла не один рік (прес-служба компанії)

Друга історія – це технології. Тому що такі електромотори раніше не вироблялись в Україні. Ми не єдині, хто пройшов цей шлях. Але ти не знайдеш на ринку технолога, який вже запускав таку технологію.

– Мотори для дронів–перехоплювачів – це окрема позиція на вашому сайті. У чому їх особливості?

– Ми в якийсь момент відчули, що з'являється попит на перехоплювачі, тому що нам часто почали клієнти дзвонити, і запитували певні нестандартні характеристики моторів. І ми майже одразу почали розуміти для чого саме мотори замовники просять.

Мотор для перехоплювача має видавати найкращу ефективність на своєму максимальному навантаженні. Тобто, коли ти даєш "повний газ", він має бути максимально ефективний саме в тому режимі, "їсти" менше батареї, щоб він при великому навантаженні міг пролетіти максимально довго.

Для порівняння, звичайний дрон летить свої 10-20 кілометрів на 50% газу приблизно. А от перехоплювач майже весь час летить на 70-80% газу, і прискорюється до 100%. Ми вже знали, які пропелери найкраще підходять саме для перехоплювачів. І ми створювали мотор під цей пропелер.

У нас є порівняльні випробування, де мотор для перехоплювача в багатьох режимах майже на 20% ефективніший, ніж звичайний мотор.

– Розкажіть про мотори для літакоподібних дронів. Мова про розвідники, чи ударні дрони?

– На сьогодні ми перекрили 80% типу розмірів моторів, які використовуються в "літачкових" дронах, від маленьких "фотольотів" до великих ударних і розвідувальних.

Цікаво, що історично ми починали з мотора для "літачка", потім активніше працювали з FPV, а останнім часом попит на "літачкові" мотори почав рости, і ми не відмовляємось від цього напрямку.

Електричні мотори проти бензину

– Чи не думали ви зайнятися бензиновими моторами для дронів?

– Ні, не думали. Точніше, думали, що цим не варто займатися. Поясню чому. У нас є стратегія по розвитку саме в електромоторах, і вона охоплює велетенський об'єм роботи.

Ми точно ще роки і роки будемо займатися електричними двигунами, тут в нас є експертиза, і немає сенсу перескакувати, тим більше, що там абсолютно інша експертиза, яку так само треба збирати з нуля.

– Чи можуть у майбутньому "діп-страйки" стати електричними?

– Це, до речі, цікава історія. Мені здається, що зможуть, але це буде залежати навіть не так від нас, як від акумуляторів. Тобто в момент, коли щільність акумуляторів стане в рази вища, дальність точно буде збільшуватись, тому що у електричних моторів є ряд переваг, наприклад, немає теплової сигнатури, як від ДВЗ.

При нормальній роботі температура електромотора може бути 30-40 градусів. Плюс простота запуску, легкість цієї конструкції. Єдиний величезний мінус це те, що акумулятори важать багато, і чим далі тобі треба летіти, тим довше тобі їх треба нести. А вони, на відміну від пального, не зменшуються з часом. Ти як несеш цих 10 кілограмів, так і несеш до кінця.

В той же час ДВЗ на маленькій дистанції абсолютно незручно використовувати. Тому що у нього так само є певний мінімальний розмір, мінімальна вага, для нього треба бак, і обслуговування. На сьогодні так склалося, що до певних дистанцій йдуть електричні мотори, далі йдуть ДВЗ.

Фото: ключовий недолік ДВЗ на дронах - тепловий слід (прес-служба компанії)

Якщо в якийсь момент у електродвигуна буде перевага, щоб летіти на 100 км, ми це дійсно будемо використовувати.

Експорт та нові розробки

– Як ви ставитесь до експорту? Чи є попит на вашу продукцію за кордоном?

– Ми прицілюємось, ми дивимося, що сьогодні є за кордоном. Станом на зараз можу сказати, що партнери у Європі та США цікавляться моторами з "некитайськими" компонентами, або хоча б зібраними не в Китаї. Всі розуміють проблеми з магнітами, вона абсолютно очевидна для всіх партнерів, які звертаються.

Але на сьогодні задача номер один закрити попит всередині країни.

– Над якими перспективними розробками зараз працюєте?

– Наразі не хочемо сильно розкривати детальні плани через безпекові моменти, але точно можу сказати, що зараз ми працюємо над тим, щоб іти в різні домени, не тільки в повітря. У зв’язку з цим ми працюємо над збільшенням лінійки наших моторів.