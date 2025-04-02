Коли Чистий четвер у 2025 році та які традиції з ним пов’язані

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Історія Чистого четверга

Саме цього дня Ісус Христос, демонструючи покору, омив ноги своїм учням і встановив Таїнство Євхаристії під час Таємної Вечері. У цей же день Він молився в Гефсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвящениками та ув’язнений.

Перед Великоднем традиційно триває Страсний тиждень, який сповнений особливих ритуалів і вірувань, що відображають події останніх днів земного життя Ісуса Христа. Церква закликає вірян присвятити цей час молитві, покаянню та посту, щоб гідно підготуватися до святкування Воскресіння.

Традиції Чистого четверга

У народних традиціях Великий четвер є днем очищення та підготовки до Великодня. Здавна господарі прибирали оселі, подвір'я, білили дерева, а зібране сміття та сухі гілки спалювали, символічно позбавляючись усього поганого. Вважалося, що брудну воду після прибирання не можна виливати біля дому, адже вона несе негативну енергію, тому її позбувалися у місцях, де нічого не росте.

Особливу увагу приділяли воді, оскільки в Чистий четвер вона мала цілющу силу. Хворі люди купалися ще до світанку, а воду після омовіння виливали на перехрестя, читаючи молитви про здоров'я. Матері клали до купелі для дітей освячені вербові гілочки, вірячи, що така вода допоможе захистити їх від хвороб і загоїти рани.

Обережні люди намагалися не виходити з дому зранку або уникали перехресть, щоб не накликати хвороби. Цього дня також підстригали дітей, щоб їхнє волосся було міцним, а голова не боліла. У деяких регіонах, зокрема на Київщині, Поділлі та Лівобережжі, Чистий четвер називали "Навським Великоднем". За давніми віруваннями, Бог тричі на рік відпускає душі померлих із того світу, і перший раз це відбувається саме у Великий четвер.

Після вечірнього богослужіння люди забирали додому запалену страсну свічку, з якою простояли всю службу. Вогнем цієї свічки на порозі будинку малювали хрест, щоб захистити оселю від нечистої сили. Вважалося, що полум'я страсної свічки має магічні властивості: ним випалювали хрест на воротах, щоб нечисть не заходила у двір, запалювали її перед іконами при важких хворобах, страхові чи складних пологах, а пасічники використовували її, щоб оберігати бджіл.

Коли Чистий четвер у 2025 році

Страсний тиждень, відомий також як Страсна седмиця, традиційно розпочинається у Великий понеділок і триває до Великої суботи. Великий четвер, який у народі називають також Чистим або Страсним, є особливим днем, коли церковні служби зосереджені на спогадах про земні страждання Ісуса Христа. Саме цей день відкриває "Велике тридення" - три останні дні перед Воскресінням Христовим.

У 2025 році Страсний тиждень розпочнеться 14 квітня, а Великий четвер припаде на 17 квітня.