Чому дата Великодня щороку змінюється і коли свято у 2025 році

Великдень - головне християнське свято, дата якого щороку змінюється через особливий спосіб обчислення. У 2025 році православні та католики відзначатимуть його одночасно, що трапляється не так уже й часто.

Детальніше про те, чому дата Великодня змінюється щороку, і коли відзначають свято у 2025 році, - в матеріалі РБК-Україна.

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Чому дата Великодня змінюється щороку

Щороку дата Великодня змінюється, на відміну від більшості релігійних свят, що мають фіксовані дати. Це пов’язано з особливою системою обчислення, яка враховує місячні цикли, весняне рівнодення та церковні традиції.

Основною причиною такої змінності є використання місячно-сонячного календаря. Дата святкування визначається за чітким алгоритмом: Великдень припадає на першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення. Якщо цей повний місяць випадає на неділю, святкування переноситься на наступний тиждень.

Важливо зазначити, що в розрахунках враховується не астрономічний, а так званий "церковний" повний місяць, дата якого може відрізнятися від фактичного.

Ще однією причиною різниці в датах є використання різних календарів. Католики та протестанти користуються григоріанським календарем, тоді як більшість православних церков дотримується юліанського. Через це дати весняного рівнодення та повного місяця можуть відрізнятися, що впливає на визначення Великодня. Різниця у святкуванні між християнськими конфесіями може сягати від одного до п’яти тижнів, хоча іноді дати збігаються.

У католиків і протестантів Великдень може припадати на будь-яку неділю з 22 березня до 25 квітня. У православних ця дата знаходиться в межах від 4 квітня до 8 травня (за григоріанським календарем). Саме через ці особливості християнське головне свято залишається "плаваючим", щороку змінюючи свою дату.

Коли Великдень у 2025 році

У 2025 році як православні, так і католики святкуватимуть Великдень одночасно - 20 квітня. Востаннє такий збіг відбувся 16 квітня 2017 року.

Таким чином, Великдень в українців настане одночасно з іншими християнськими країнами.

В Україні Великдень має особливі традиції святкування, які роблять його унікальним. Головними символами свята є паска, писанки та великодній кошик. Господині заздалегідь випікають духмяні паски, вкриваючи їх білосніжною глазур’ю та прикрашаючи кольоровим посипанням. Яйця фарбують у різні кольори або розписують традиційними орнаментами, створюючи писанки та крашанки.

У ніч перед Великоднем віряни відвідують богослужіння в церкві, де моляться та освячують великодній кошик, наповнений паскою, яйцями, м’ясними виробами та іншими смаколиками. Це не лише релігійний обряд, а й важливий символ єднання родини та благословення на добробут.